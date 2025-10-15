Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Британия продлевает полеты своих самолетов над Польшей до конца года

    • 15 октября, 2025
    • 10:24
    Британия продлевает полеты своих самолетов над Польшей до конца года

    Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские самолеты продолжат полеты над территорией Польши до конца текущего года.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом Хили сообщил журналистам накануне совещания министров обороны стран НАТО, которое проходит в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

    По его словам, это решение связано с продлением участия Великобритании в миссии по наблюдению на восточном фланге НАТО.

    "Мы также наращиваем производство беспилотников для Украины", - добавил министр.

    Напомним, что главы оборонных ведомств государств - членов НАТО собираются в среду на совещание в Брюсселе для обсуждения текущих вопросов безопасности и поддержки Украины.

