Британия продлевает полеты своих самолетов над Польшей до конца года
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 10:24
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские самолеты продолжат полеты над территорией Польши до конца текущего года.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом Хили сообщил журналистам накануне совещания министров обороны стран НАТО, которое проходит в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.
По его словам, это решение связано с продлением участия Великобритании в миссии по наблюдению на восточном фланге НАТО.
"Мы также наращиваем производство беспилотников для Украины", - добавил министр.
Напомним, что главы оборонных ведомств государств - членов НАТО собираются в среду на совещание в Брюсселе для обсуждения текущих вопросов безопасности и поддержки Украины.
Последние новости
11:03
Азербайджанский минеральный напиток "Истису" вышел на рынок БеларусиДругие
11:02
Минэнерго обнародовало объем переработанной нефти за 9 месяцевЭнергетика
11:01
Фото
МЧС провело в Шуше мероприятие в честь Года Конституции и СуверенитетаПроисшествия
11:00
В Ханкенди начал работу III Национальный градостроительный форумИнфраструктура
10:51
Азада Гусейнова: Природные ресурсы Азербайджана — потенциал для оздоровительного туризмаТуризм
10:48
Новый генсек ТЮРКПА приступил к исполнению своих полномочийВнешняя политика
10:48
В Армении задержан еще один священникВ регионе
10:44
Фото
В Берлине открылась международная художественная выставка "MAMA – Мать-природа"Искусство
10:40