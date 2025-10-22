Британия перехватила российский корабль в своих водах

ВМС Великобритании впервые по прямому приказу НАТО перехватили российский военный корабль в своих водах.

Как передает Report, об этом пишет Sky News.

"Эсминец HMS Duncan и вертолет Wildcat остановили большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" в Северном море при поддержке ВМС Франции и нидерландского вертолета NH90", - говорится в сообщении.