    Британия перехватила российский корабль в своих водах

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 23:28
    Британия перехватила российский корабль в своих водах

    ВМС Великобритании впервые по прямому приказу НАТО перехватили российский военный корабль в своих водах.

    Как передает Report, об этом пишет Sky News.

    "Эсминец HMS Duncan и вертолет Wildcat остановили большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" в Северном море при поддержке ВМС Франции и нидерландского вертолета NH90", - говорится в сообщении.

