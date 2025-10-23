İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Britaniya öz ərazi sularında Rusiya hərbi gəmisini saxlayıb

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 00:14
    Britaniya öz ərazi sularında Rusiya hərbi gəmisini saxlayıb

    Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələri (HDQ) ilk dəfə NATO-nun birbaşa əmri ilə öz ərazi sularında Rusiya hərbi gəmisini saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" məlumat yayıb.

    "HMS Duncan" esminesi və "Wildcat" helikopteri Şimal dənizində Fransanın Hərbi Dəniz Qüvvələri və Niderlandın "NH90" helikopterinin dəstəyi ilə sualtı qayıq əleyhinə böyük "Vitse-admiral Kulakov" gəmisini saxlayıb", - məlumatda qeyd olunub.

    Britaniya sualtı qayıq gəmi
    Британия перехватила российский корабль в своих водах

