İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Türkiyə klubunun daha 12 xalı silinib

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 14:08
    Türkiyə klubunun daha 12 xalı silinib

    Türkiyənin "Adana Dəmirspor" komandasının daha 12 xalı silinib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyası məlumat yayıb.

    FIFA İntizam Komitəsi iki ayrı işə görə bu qərarı verib.

    Qeyd edək ki, I Liqada çıxış edən "Adana Dəmirspor"un daha əvvəl də xalları silinib. Komanda hazırda -40 xalla turnir cədvəlinin 20-ci pilləsində qərarlaşıb.

    xal silindi FIFA İntizam Komitəsi Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    14:28

    Ötən il BP-nin Azərbaycandakı əməkdaşlarının sayı 3 %-ə yaxın azalıb

    Energetika
    14:26
    Foto

    NDU ilə İTÜ nanotexnologiya və energetika sahəsində birgə laboratoriyalar yaradacaq

    Elm və təhsil
    14:19
    Video

    Milli Şuranın Ramiz Mehdiyev və Abbas Abbasovdan maddi vəsaitlər əldə etməsi faktları ifşa olunub - VİDEO

    Hadisə
    14:16

    Dövlət Agentliyi: Ötən il təbii inhisar subyektlərinin hərəkətləri ilə bağlı 18 müraciət təsdiqlənib

    Biznes
    14:14

    İngiltərə millisinin baş məşqçisinin müqaviləsinin müddəti uzadılıb

    Futbol
    14:11

    Ötən il Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əsaslı xərcləri 90 % artıb

    Energetika
    14:08

    Türkiyə klubunun daha 12 xalı silinib

    Futbol
    13:56

    "Kəpəz" BOKT-un istiqrazlarına 52 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    13:53

    Ukrayna Rusiyada neft emalı zavoduna PUA ilə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti