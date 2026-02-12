İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Ötən il Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əsaslı xərcləri 90 % artıb

    Energetika
    • 12 fevral, 2026
    • 14:11
    Ötən il Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əsaslı xərcləri 90 % artıb

    2025-ci ildə Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əməliyyat xərcləri təqribən 71 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report" "BP-Azerbaijan" şirkətinin tərəfdaşları adından 2025-ci il üzrə açıqladığı hesabatda qeyd edilib.

    Bu, 2024-cü ilin nəticələri ilə müqayisədə 10 milyon ABŞ dolları və ya 12,3 % azdır.

    Ötən il boru kəmərinin əsaslı xərcləri 38 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 2024-cü ilin göstəriciləri ilə müqayisədə 18 milyon ABŞ dolları və ya 90 % çoxdur.

    2025-ci ildə CQBK-nin ixrac üçün gündəlik orta ötürücülük gücü 63,7 milyon kubmetr olub ki, bu da 2024-cü ilin göstəriciləri ilə müqayisədə 0,9 milyon kubmetr və ya 1,4 % çoxdur.

    Qeyd edək ki, CQBK boru kəməri 2006-cı ilin sonlarında istismara verilib və Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəyə "Şahdəniz" qazını çatdırır, CQBKG sistemi isə kommersiya qaz həcmlərinin Türkiyəyə təhvil verilməsinə 2018-ci ilin iyun ayında, Avropaya isə 2020-ci ilin dekabr ayında başlayıb.

    Xatırladaq ki, CQBK şirkətinin sərmayədarları qismində BP (29,99 %), "LUKoil" (19,99 %), Cənub Qaz Dəhlizi (21,02 %), "LUKoil" (19,99 %), TPAO (19,00 %), NİKO (10,00 %) çıxış edirlər.

    Cənubi Qafqaz Boru Kəməri BP-Azerbaijan boru kəməri

    Son xəbərlər

    14:28

    Ötən il BP-nin Azərbaycandakı əməkdaşlarının sayı 3 %-ə yaxın azalıb

    Energetika
    14:26
    Foto

    NDU ilə İTÜ nanotexnologiya və energetika sahəsində birgə laboratoriyalar yaradacaq

    Elm və təhsil
    14:19
    Video

    Milli Şuranın Ramiz Mehdiyev və Abbas Abbasovdan maddi vəsaitlər əldə etməsi faktları ifşa olunub - VİDEO

    Hadisə
    14:16

    Dövlət Agentliyi: Ötən il təbii inhisar subyektlərinin hərəkətləri ilə bağlı 18 müraciət təsdiqlənib

    Biznes
    14:14

    İngiltərə millisinin baş məşqçisinin müqaviləsinin müddəti uzadılıb

    Futbol
    14:11

    Ötən il Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əsaslı xərcləri 90 % artıb

    Energetika
    14:08

    Türkiyə klubunun daha 12 xalı silinib

    Futbol
    13:56

    "Kəpəz" BOKT-un istiqrazlarına 52 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    13:53

    Ukrayna Rusiyada neft emalı zavoduna PUA ilə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti