Капзатраты на Южно-Кавказский трубопровод в 2025 году выросли почти вдвое

Операционные расходы Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ) в 2025 году составили около $71 млн, что на 12,3% меньше по сравнению с данным 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет BP-Azerbaijan, опубликованный от имени партнеров по итогам 2025 года, капитальные затраты на ЮКТМ в прошлом году составили $38 млн, что в 1,9 раза больше показателей 2024 года.

Компания также сообщает, что по ЮКТМ в отчетный период ежесуточно транспортировалось в среднем 63,7 млн кубометров газа (в 2024 году – 62,8 млн кубометров).