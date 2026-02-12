Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Капзатраты на Южно-Кавказский трубопровод в 2025 году выросли почти вдвое

    Энергетика
    • 12 февраля, 2026
    • 14:54
    Капзатраты на Южно-Кавказский трубопровод в 2025 году выросли почти вдвое

    Операционные расходы Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ) в 2025 году составили около $71 млн, что на 12,3% меньше по сравнению с данным 2024 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет BP-Azerbaijan, опубликованный от имени партнеров по итогам 2025 года, капитальные затраты на ЮКТМ в прошлом году составили $38 млн, что в 1,9 раза больше показателей 2024 года.

    Компания также сообщает, что по ЮКТМ в отчетный период ежесуточно транспортировалось в среднем 63,7 млн кубометров газа (в 2024 году – 62,8 млн кубометров).

    ЮКТМ транспортировка газа газопровод BP-Azerbaijan
    Ötən il Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əsaslı xərcləri 90 % artıb
