İngiltərə millisinin baş məşqçisinin müqaviləsinin müddəti uzadılıb
Futbol
- 12 fevral, 2026
- 14:14
Futbol üzrə İngiltərə millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxelin müqaviləsinin müddəti uzadılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İngiltərə Futbol Assosiasiyası məlumat yayıb.
52 yaşlı mütəxəssisin yeni sözləşməsi 2028-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Tomas Tuxel 2024-cü ilin oktyabrında İngiltərə millisinə baş məşqçi təyin olunub.
