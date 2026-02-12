İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İngiltərə millisinin baş məşqçisinin müqaviləsinin müddəti uzadılıb

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 14:14
    İngiltərə millisinin baş məşqçisinin müqaviləsinin müddəti uzadılıb

    Futbol üzrə İngiltərə millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxelin müqaviləsinin müddəti uzadılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İngiltərə Futbol Assosiasiyası məlumat yayıb.

    52 yaşlı mütəxəssisin yeni sözləşməsi 2028-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, Tomas Tuxel 2024-cü ilin oktyabrında İngiltərə millisinə baş məşqçi təyin olunub.

