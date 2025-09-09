ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Британия объявила о выделении Украине вооружения на $2,7 млрд

    Другие страны

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 23:19
    Британия объявила о выделении Украине вооружения на $2,7 млрд

    Более £2 млрд (более $2,7 млрд) выделено Украине на приобретение вооружения через возглавляемый Великобританией фонд.

    Как передает Report, об этом отмечается в заявлении, распространенном Минобороны Соединенного Королевства по итогам прошедшего в Лондоне 30-го заседания контактной группы по военным поставкам Украине в формате "Рамштайн". 

    Речь идет о поставках военного снаряжения в целях удовлетворения наиболее неотложных потребностей ВСУ.

    Как отметили в Минобороны королевства, всего в группу входят 50 государств. 

    Глава Минобороны Великобритании Джон Хили сообщил, что Международный фонд помощи Украине (IFU) уже поставил Киеву более 1 тыс. систем противовоздушной обороны, более 600 беспилотных летательных аппаратов, системы радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции ПВО. Новые поставки ожидаются в ближайшие недели.

    Отмечается, что 10 сентября в Лондоне пройдет встреча министров обороны Великобритании, Германии, Италии, Польши, Франции и Украины. "Дискуссии будут сконцентрированы на ситуации в Украине, более широкой повестке в сфере европейской безопасности, ядерном сотрудничестве и инвестициях в жизненно важную оборонную промышленность Европы", - сообщили в британском оборонном ведомстве. 

    Лента новостей