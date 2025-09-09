Ukraynaya silah almaq üçün 2,7 milyard dollarlıq vəsait ayrılıb
Böyük Britaniyanın rəhbərlik etdiyi fond vasitəsilə Ukraynaya silah alınması üçün 2 milyard funt sterlinqdən çox (2,7 milyard dollardan çox) vəsait ayrılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanatda qeyd olunub.
Qeyd olunub ki, vəsait hesabına Ukrayna Silahlı Qüvvələri vacib hərbi texnika tədarük edəcək.
Bildirilib ki, Ukrayna Beynəlxalq Fondu (IFU) artıq Kiyevə mindən çox hava hücumundan müdafiə sistemi, 600-dən çox pilotsuz uçuş aparatı, elektron müharibə sistemləri və hava hücumundan müdafiə radar stansiyaları təqdim edib. Yaxın həftələrdə yeni tədarüklər gözlənilir.
