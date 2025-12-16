Британия объявила о новом крупном пакете военной помощи Украине

Великобритания в рамках встречи в формате "Рамштайн" объявила о выделении Украине большого пакета военной помощи в 685 млн евро в сфере ПВО.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили.

"Киев получит системы противовоздушной обороны, ракеты и автоматизированные турели для сбивания беспилотников. Инвестиции Великобритании в размере 600 млн фунтов стерлингов (около 685 млн евро - ред.) в этом году являются критически важной помощью для Украины, которая защищает свои города, села и энергетическую инфраструктуру от нападений России", - отметил Джон Гили, являющийся сопредседателем 32-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Министр также подчеркнул, что вместе партнерами Лондон работает над тем, чтобы оказать жизненно важную поддержку обороне Украины, чтобы поставить ее в самую сильную возможную позицию для обеспечения мира.