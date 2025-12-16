Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Британия объявила о новом крупном пакете военной помощи Украине

    Другие страны
    • 16 dekabr, 2025
    • 16:42
    Британия объявила о новом крупном пакете военной помощи Украине

    Великобритания в рамках встречи в формате "Рамштайн" объявила о выделении Украине большого пакета военной помощи в 685 млн евро в сфере ПВО.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили.

    "Киев получит системы противовоздушной обороны, ракеты и автоматизированные турели для сбивания беспилотников. Инвестиции Великобритании в размере 600 млн фунтов стерлингов (около 685 млн евро - ред.) в этом году являются критически важной помощью для Украины, которая защищает свои города, села и энергетическую инфраструктуру от нападений России", - отметил Джон Гили, являющийся сопредседателем 32-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

    Министр также подчеркнул, что вместе партнерами Лондон работает над тем, чтобы оказать жизненно важную поддержку обороне Украины, чтобы поставить ее в самую сильную возможную позицию для обеспечения мира.

    Украина Россия российско-украинская война Великобритания рамштайн Джон Гили военная помощь
    Britaniya Ukraynaya yeni hərbi yardım paketi ayırıb

    Последние новости

    17:46

    Италия планирует вложить 2,4 млрд евро в обновление фрегатов

    Другие страны
    17:40

    Милли Меджлис обсудит акт об амнистии 19 декабря - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    17:36

    Украинский политолог усомнился в возможности скорого мирного соглашения с РФ

    Другие страны
    17:29

    Wizz Air начнет выполнять авиарейсы Баку-Братислава-Баку с 2026 года

    Инфраструктура
    17:28

    В Багдаде впервые за 35 лет приземлился самолет европейской авиакомпании

    Другие страны
    17:25

    Амирбеков: В отношениях Баку и Амстердама сохраняется значительный неиспользованный потенциал

    Внешняя политика
    17:20

    Германия передала Украине очередную партию ПВО Patriot и IRIS-T

    Другие страны
    17:19

    Азербайджан увеличил экспорт нефтяного битума почти в 4 раза

    Энергетика
    17:02

    АПБА: Уровень формальдегида в вейпах в 20 раз превышает допустимый на вредных производствах

    Здоровье
    Лента новостей