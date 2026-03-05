Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Британия не смогла отправить первый эвакуационный рейс с Ближнего Востока

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 15:28
    Первый чартерный рейс, организованный правительством Великобритании для эвакуации своих граждан с Ближнего Востока, не смог вылететь в запланированную дату.

    Как сообщает Report ссылкой на британские СМИ, изначально самолет должен был вылететь из Маската (Оман) в среду в 19:00, однако рейс перенесли на четверг из-за технических неполадок.

    Тем не менее и в четверг вылет также не состоялся.

    В Министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что работают над организацией рейса и взаимодействуют с авиакомпаниями для возвращения британцев на родину. По данным властей, около 130 тысяч граждан страны зарегистрировали свое пребывание на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

    First British evacuation flight from Middle East fails to take off
