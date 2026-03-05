Британия не смогла отправить первый эвакуационный рейс с Ближнего Востока
Другие страны
- 05 марта, 2026
- 15:28
Первый чартерный рейс, организованный правительством Великобритании для эвакуации своих граждан с Ближнего Востока, не смог вылететь в запланированную дату.
Как сообщает Report ссылкой на британские СМИ, изначально самолет должен был вылететь из Маската (Оман) в среду в 19:00, однако рейс перенесли на четверг из-за технических неполадок.
Тем не менее и в четверг вылет также не состоялся.
В Министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что работают над организацией рейса и взаимодействуют с авиакомпаниями для возвращения британцев на родину. По данным властей, около 130 тысяч граждан страны зарегистрировали свое пребывание на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.
