Британия не откажется от Фолклендов после передачи Маврикию архипелага Чагос

Правительство Великобритании не имеет планов отказываться от суверенитета над Фолклендскими островами на фоне передачи архипелага Чагос Маврикию.

Правительство Великобритании не имеет планов отказываться от суверенитета над Фолклендскими островами на фоне передачи архипелага Чагос Маврикию.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении губернатора Фолклендов Элисон Блейк.

"Я понимаю, что у жителей Фолклендских островов могут возникнуть опасения относительно возможных аналогичных действий в отношении Фолклендских островов. Я бы хотела заверить, что юридический и исторический контексты [присоединения] архипелага Чагос и Фолклендских островов сильно отличаются", - сказано в сообщении.

"Британские министры ясно давали понять на протяжении всего процесса [переговоров по возвращению Маврикию архипелага Чагос], что Великобритания не согласится на что-либо, что может поставить под угрозу суверенитет над другими заморскими территориями. Правительство Великобритании остается привержено защите права жителей Фолклендских островов на самоопределение", - заявила Блейк.

Ранее сообщалось, что Британия заключила соглашение о возвращении архипелага Чагос под суверенитет Маврикия.

Фолклендские (Мальвинские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже около двух веков являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория оставалась во владении Соединенного Королевства. Аргентина результаты референдума не признала