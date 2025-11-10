Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Британия изучает возможность удаленного доступа Yutong к электробусам

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 01:52
    Британия изучает возможность удаленного доступа Yutong к электробусам

    Правительство Великобритании изучает возможность дистанционного доступа компании-производителя из Китая Yutong к системам управления сотнями электрических автобусов, поставленных на британский рынок.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на министерство транспорта страны.

    "Чиновники (министерства - ред.) транспорта сотрудничают с Национальным центром кибербезопасности, чтобы оценить, имеет ли Yutong, крупнейший в мире (китайский - ред.) производитель автобусов, удаленный доступ к системам управления транспортными средствами для обновления программного обеспечения и диагностики", - говорится в статье.

    Отмечается, что компания уже поставила на британский рынок около 700 автобусов.

