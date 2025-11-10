Британия изучает возможность удаленного доступа Yutong к электробусам
- 10 ноября, 2025
- 01:52
Правительство Великобритании изучает возможность дистанционного доступа компании-производителя из Китая Yutong к системам управления сотнями электрических автобусов, поставленных на британский рынок.
Как передает Report, об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на министерство транспорта страны.
"Чиновники (министерства - ред.) транспорта сотрудничают с Национальным центром кибербезопасности, чтобы оценить, имеет ли Yutong, крупнейший в мире (китайский - ред.) производитель автобусов, удаленный доступ к системам управления транспортными средствами для обновления программного обеспечения и диагностики", - говорится в статье.
Отмечается, что компания уже поставила на британский рынок около 700 автобусов.
