Britaniya "Yutong" elektrik avtobuslarına uzaqdan çıxış imkanlarını araşdırır
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2025
- 02:13
Böyük Britaniya hökuməti Çin istehsalçısı "Yutong" şirkətinin İngiltərə bazarına təqdim etdiyi yüzlərlə elektrik avtobusunun idarəetmə sistemlərinə uzaqdan çıxış imkanını araşdırır.
"Report"un "Financial Times" nəşrinə istinadən məlumatına görə, bu barədə ölkənin Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb.
"Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmiləri Milli Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi ilə əməkdaşlıq edərək dünyanın ən böyük (Çin mənşəli – red.) avtobus istehsalçısı olan "Yutong" şirkətinin proqram təminatının yenilənməsi və diaqnostikası məqsədilə nəqliyyat vasitələrinin idarəetmə sistemlərinə uzaqdan çıxışa malik olub-olmadığını qiymətləndirirlər", - məqalədə bildirilib.
Qeyd olunub ki, şirkət artıq Britaniya bazarına təxminən 700 avtobus təqdim edib.
Son xəbərlər
02:50
ABŞ-də bir gündə ləğv olunan aviareyslərin sayı 2 mini keçibDigər ölkələr
02:17
Türkiyənin Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ baş veribRegion
02:13
Britaniya "Yutong" elektrik avtobuslarına uzaqdan çıxış imkanlarını araşdırırDigər ölkələr
01:47
Boliviyada prezidentin iştirakı ilə yeni hökumət üzvlərinin andiçmə mərasimi keçirilibDigər ölkələr
01:18
Ankarada yol qəzası baş verib, bir ailənin dörd üzvü ölübRegion
01:10
KİV: Bratislava yaxınlığında iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 30 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
00:58
Şərurda minik və yük avtomobilləri toqquşub, bir nəfər ölübHadisə
00:23
"Axios": ABŞ Senatındakı demokratlar qrupu şatdaunun sonlandırılmasına yardım etməyə hazırdırlarDigər ölkələr
00:08