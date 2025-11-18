Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Британия и США хотят отказаться от ядерного топлива РФ к концу 2028 года

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 05:17
    Британия и США хотят отказаться от ядерного топлива РФ к концу 2028 года

    Великобритания и США хотят отказаться от российского ядерного топлива к концу 2028 года.

    Как передает Report, об этом говорится в меморандуме о взаимопонимании относительно соглашения о технологическом процветании, которое было подписано лидерами двух государств в сентябре.

    В документе сказано, что сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики предполагает "обеспечение безопасной и надежной цепочки поставок современного ядерного топлива в обеих странах и достижение полной независимости от российского ядерного топлива к концу 2028 года". Кроме того, Лондон и Вашингтон намерены укрепить взаимодействие в сфере искусственного интеллекта и квантовых технологий.

    Напомним, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп подписали соглашение о "технологическом процветании" 18 сентября в загородной резиденции главы британского правительства.

    Великобритания США ядерное топливо отказ
    Britaniya və ABŞ 2028-ci ilin sonuna qədər Rusiyanın nüvə yanacağından imtina etmək niyyətindədir

    Последние новости

    05:55

    Reuters: Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России

    Другие страны
    05:17

    Британия и США хотят отказаться от ядерного топлива РФ к концу 2028 года

    Другие страны
    04:49

    Работники железных дорог Греции начали забастовку

    Другие страны
    04:23

    Трамп считает, что инвестиции в США к концу года превысят $20 трлн

    Другие страны
    03:57

    СМИ: Британия не сможет использовать авианосец Prince of Wales без помощи НАТО

    Другие страны
    03:28

    Трамп выразил признательность СБ ООН за принятие резолюции по Газе

    Другие страны
    03:15

    Постпред США: Резолюция СБ ООН будет в основе стабилизационных сил в Газе

    Другие страны
    02:48

    СБ ООН принял проект резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе

    Другие страны
    02:19

    ЧМ-2026: В Европе прошли очередные матчи отборочного тура

    Футбол
    Лента новостей