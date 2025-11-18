Британия и США хотят отказаться от ядерного топлива РФ к концу 2028 года

Великобритания и США хотят отказаться от российского ядерного топлива к концу 2028 года.

Как передает Report, об этом говорится в меморандуме о взаимопонимании относительно соглашения о технологическом процветании, которое было подписано лидерами двух государств в сентябре.

В документе сказано, что сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики предполагает "обеспечение безопасной и надежной цепочки поставок современного ядерного топлива в обеих странах и достижение полной независимости от российского ядерного топлива к концу 2028 года". Кроме того, Лондон и Вашингтон намерены укрепить взаимодействие в сфере искусственного интеллекта и квантовых технологий.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп подписали соглашение о "технологическом процветании" 18 сентября в загородной резиденции главы британского правительства.