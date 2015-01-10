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    ​В Бразилии акция протеста переросла в жестокие столкновения с полицией

    Массовые протесты прошли в Сан-Паулу после повышение цены проезда в общественном транспорте

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Массовые протесты прошли в пятницу в крупнейшем бразильском городе Сан-Паулу после повышение цены проезда в общественном транспорте.

    Как передает Report, около 2 тыс. человек заблокировали центральные улицы мегаполиса, вступая в столкновения с силами правопорядка.

    В итоге не менее 32 манифестантов были задержаны. Полиция применяла слезоточивый газ для разгона митингующих.

    Были повреждены многочисленные банкоматы, представительства банков и автосалоны. Из-за беспорядков пришлось закрыть две станции метро.

    Причиной протестов стало повышение цены проезда в автобусах, метро и пригородных поездах примерно с 1,15 доллара до 1,3 доллара США за одну поездку.

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