Бразилия подключила 200 тыс. солдат к борьбе с вирусом Зика

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Более 200 тыс. военных направлены в различные районы Бразилии, чтобы предупредить население об опасности вируса Зика.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, военнослужащие обойдут миллионы домов, раздавая листовки с информацией о том, как защититься от комаров, которые передают заболевание.

Президент страны Дилма Русеф заявила, что это единственный способ остановить распространение вируса Зика, пока не будет создана вакцина.

В четверг стало известно, что в Бразилии от осложнений, вызванных вирусом Зика, скончался третий взрослый человек.

Чаще всего болезнь проходит бессимптомно. Опасность она представляет в основном для женщин, планирующих завести ребенка, так как может вызывать микроцефалию у некоторых новорожденных.

По данным бразильского министерства здравоохранения, число подтвержденных случаев микроцефалии в Бразилии достигло 462, почти в четырех тысячах случаев такой диагноз подозревается.