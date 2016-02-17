​Брат Каддафи: Страны НАТО пришли в Ливию, чтобы разрушить ее

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "Ливия не оказалась бы в столь плачевной ситуации, если бы не вторжение войск альянса, единственной целью которого было убийство Муаммара Каддафи".

Как сообщает Report, об этом заявил двоюродный брат бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи, бывший генерал Ахмед Каддаф ад-Дам в эксклюзивном интервью телеканалу RT.

По словам бывшего генерала ливийской армии, после переворота Ливия из стабильной и безопасной страны превратилась в руины, а ее население вынуждено было покинуть дома.

"Ливия - страна, которая раньше стояла в авангарде целого континента и имела свой авторитет в мире, стала вассальной и униженной. Теперь ее судьба определяется в других странах. Мы пришли к этому дню через боль, слезы, жертвы, материальные и моральные потери. Поэтому то, что мы видим сегодня через пять тяжелых лет, стало результатом действий стран НАТО, которые пришли для того, чтобы разрушить нашу страну", - сказал Ахмед Каддаф ад-Дам.