Пожар на кувейтском танкере потушен, утечки нефти не произошло - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Пожар на кувейтском танкере потушен, утечки нефти не произошло - ОБНОВЛЕНО

    Пожар на кувейтском танкере потушен, утечки нефти не произошло - ОБНОВЛЕНО

    Пожар на принадлежащем Кувейту нефтяном танкере, вспыхнувший после нанесенного по нему удара, потушили.

    Как передает Report, об этом сообщили власти эмирата Дубай.

    "Власти Дубая подтверждают, что группы реагирования успешно локализовали инцидент с кувейтским нефтяным танкером в территориальных водах Дубая, утечки нефти не произошло, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

    Беспилотник поразил кувейтский нефтяной танкер в территориальных водах Дубая, вызвав пожар.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Dubai Media Office.

    Отмечается, что власти Объединненых Арабских Эмиратов работают над локализацией пожара. Все 24 члена экипажа находятся в безопасности, сообщений о пострадавших нет.

    Центр морских торговых операций Соединенного Королевства, находящийся в ведении британских военных, сообщил об ударе, заявив, что судно находилось в 31 морской миле (57 километрах) к северо-западу от Дубая.

    В сообщении говорится, что неизвестный снаряд попал в танкер с правого борта, вызвав пожар на судне. По данным центра, никаких негативных воздействий на окружающую среду не зафиксировано.

    Объединенные Арабские Эмираты Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Нефтяной танкер
    Küveytin neft tankerindəki yanğın söndürülüb, sızma baş verməyib - YENİLƏNİB

