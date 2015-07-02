BP заплатит 19 млрд. долларов за разлив нефти в Мексиканском заливе

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Британская нефтедобывающая компания BP достигла соглашения с властями США о выплате компенсации за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. BP заплатит рекордную для подобных разбирательств сумму - 18,7 млрд долларов, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

На выплату компании отводится 18 лет. Как сообщили в минюсте США, из этой суммы 5,5 млрд. уйдут на погашение гражданского штрафа, более 7 млрд. - на восстановление живой природы, еще 4,9 млрд. - на урегулирование экономических претензий штатов, до 1 млрд. - на решение споров с 400 местными госпредприятиями.

В марте 2014 года BP вновь разрешили участвовать в конкурсах и тендерах на контракты американского правительства. Запрет был введен после разлива нефти в результате аварии на платформе корпорации в Мексиканском заливе в 2010 году.

Авария на буровой платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе произошла 20 апреля 2010 года. В результате взрыва погибли 11 человек, а в Мексиканский залив вылилось, по различным данным, от 3,2 до 4,9 млн. барр нефти.