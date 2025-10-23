Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    BP отказалась от проекта морской ветроэлектростанции в США после критики Трампа

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 00:34
    BP отказалась от проекта морской ветроэлектростанции в США после критики Трампа

    Британская компания BP отказалась от реализации проекта морской ветроэлектростанции Beacon Wind в США после того, как глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал ускоренный переход на возобновляемые источники энергии.

    Как передает Report, об этом заявил представитель энергетической компании, слова которого приводит газета The Daily Telegraph.

    "США - это рынок со значительным долгосрочным потенциалом для морской ветроэнергетики, которая, на наш взгляд, может сыграть ключевую роль в энергетическом переходе страны. К сожалению, в нынешних обстоятельствах мы не видим возможностей для реализации проекта Beacon Wind. Мы заключили, что не можем продолжать инвестировать в этот рынок", - отметил он.

    Предполагалось, что проект Beacon Wind в федеральных водах между полуостровом Кейп-Код (штат Массачусетс) и островом Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) сможет обеспечить электроэнергией 1 млн домов на северо-востоке США. BP рассчитывала реализовать его вместе с японской энергетической компанией JERA.

    British Petroleum (BP) США Дональд Трамп

    Последние новости

    00:34

    BP отказалась от проекта морской ветроэлектростанции в США после критики Трампа

    Другие страны
    00:02

    Орбан отправится с визитом в Вашингтон

    Другие страны
    23:48

    Гурбан Гурбанов: "Карабах" боролся до конца

    Футбол
    23:44

    СМИ: В Челябинске при взрыве на заводе погибли четыре человека

    В регионе
    23:38

    Минфин США: Скоро мы объявим об усилении санкций против России

    Другие
    23:34

    МИД Турции: Аннексия Западного берега Иордана противоречит международному праву

    В регионе
    23:28

    Британия перехватила российский корабль в своих водах

    Другие страны
    23:20

    WSJ: США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты

    Другие страны
    23:02

    Микаил Джаббаров поздравил успешно выступивших на ЧМ азербайджанских борцов

    Индивидуальные
    Лента новостей