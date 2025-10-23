BP отказалась от проекта морской ветроэлектростанции в США после критики Трампа

Британская компания BP отказалась от реализации проекта морской ветроэлектростанции Beacon Wind в США после того, как глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал ускоренный переход на возобновляемые источники энергии.

Как передает Report, об этом заявил представитель энергетической компании, слова которого приводит газета The Daily Telegraph.

"США - это рынок со значительным долгосрочным потенциалом для морской ветроэнергетики, которая, на наш взгляд, может сыграть ключевую роль в энергетическом переходе страны. К сожалению, в нынешних обстоятельствах мы не видим возможностей для реализации проекта Beacon Wind. Мы заключили, что не можем продолжать инвестировать в этот рынок", - отметил он.

Предполагалось, что проект Beacon Wind в федеральных водах между полуостровом Кейп-Код (штат Массачусетс) и островом Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) сможет обеспечить электроэнергией 1 млн домов на северо-востоке США. BP рассчитывала реализовать его вместе с японской энергетической компанией JERA.