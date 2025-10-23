İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    BP Trampın tənqidindən sonra ABŞ-də dəniz külək elektrik stansiyası layihəsindən imtina edib

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 01:27
    BP Trampın tənqidindən sonra ABŞ-də dəniz külək elektrik stansiyası layihəsindən imtina edib

    Britaniyanın BP şirkəti Ağ Evin rəhbəri Donald Trampın bərpa olunan enerji mənbələrinə sürətli keçidi tənqid etməsindən sonra ABŞ-də dəniz külək elektrik stansiyası olan "Beacon Wind" layihəsini reallaşdırmaqdan imtina edib.

    "Report"un "The Daily Telegraph" qəzetinə istinadən məlumatına görə, bu barədə enerji şirkətinin nümayəndəsi açıqlama verib.

    "ABŞ dəniz külək enerjisi üçün uzunmüddətli əhəmiyyətli potensiala malik bir bazardır və bizim fikrimizcə, bu sahə ölkənin enerji keçidində əsas rol oynaya bilər. Təəssüf ki, mövcud şəraitdə "Beacon Wind" layihəsinin reallaşdırılması üçün imkan görmürük. Bu bazara investisiya qoymağa davam edə bilməyəcəyimiz qənaətinə gəldik", – deyə o bildirib.

    "Beacon Wind" layihəsinin Massaçusets ştatındakı "Cape Cod" yarımadası ilə Nyu-York ştatındakı "Long Island" adası arasında yerləşən federal sularda həyata keçirilməsi planlaşdırılırdı və layihə ABŞ-nin şimal-şərqində 1 milyon evin elektrik enerjisi ilə təmin olunmasını nəzərdə tuturdu. BP bu layihəni Yaponiyanın enerji şirkəti JERA ilə birlikdə reallaşdırmağı planlaşdırırdı.

    BP şirkəti bərpa olunan enerji ABŞ
    BP отказалась от проекта морской ветроэлектростанции в США после критики Трампа

    Son xəbərlər

    02:27

    Tramp Si Cinpinlə nüvə silahı barədə sazişə nail olmaq niyyətini bəyan edib

    Digər ölkələr
    02:05

    Bessent ABŞ və Çin liderləri arasındakı görüşün müsbət keçəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    01:40

    ABŞ "Rosneft" və "Lukoyl"a qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    01:36

    Tramp Putinlə Budapeştdə planlaşdırılan görüşü ləğv edib

    Digər ölkələr
    01:32

    UEFA Çempionlar Liqasında daha 9 qarşılaşma baş tutub

    Futbol
    01:27

    BP Trampın tənqidindən sonra ABŞ-də dəniz külək elektrik stansiyası layihəsindən imtina edib

    Digər ölkələr
    01:13

    Tramp Ukraynaya uzaqmənzilli raketlərin istifadəsinə icazə verildiyinə dair xəbərləri təkzib edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:51

    Cevdet Yılmaz bütün dövlətləri İsrail parlamentinin qərarını qınamağa çağırıb

    Region
    00:31

    Orban Vaşinqtona səfər edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti