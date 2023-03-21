Боррель заявил о готовности ЕС поставлять оружие другим странам-партнерам

Евросоюз готов "сделать для других стран мира то же самое, что он сделал для Украины" в плане поставок оружия и "летальной помощи".

Евросоюз готов "сделать для других стран мира то же самое, что он сделал для Украины" в плане поставок оружия и "летальной помощи".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, открывая во вторник первый форум Шумана по вопросам партнерства в области безопасности и обороны, проходящий в Европарламенте.

Он также предложил странам-партнерам со всего мира подключиться к своим военным проектам по разработке и производству новых видов оружия.

"Мы готовы сделать для других стран мира то же самое, что сделали для Украины в плане поставок оружия и предоставления летальной помощи через Европейский фонд мира, - заявил он. - Мы также предлагаем наших партнерам присоединиться к проектам в рамках программы PESCO [военного партнерства по разработке и производству новых видов оружия]. Эти проекты доступны для стран за пределами ЕС - Норвегии, Канады, Украины, но также и другие страны, которые разделят наши подходы, например Сербия, могут присоединиться к этой инициативе. Мы также готовы к партнерству со странами Африки и Азии".