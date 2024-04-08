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Боррель: Миссия ЕС в Красном море за два месяца отразила 11 атак

Боррель: Миссия ЕС в Красном море за два месяца отразила 11 атак Участники миссии Евросоюза по защите судов в Красном море под названием Aspides, которая началась 19 февраля, сопроводили 68 судов и отразили 11 атак.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 14:46
Боррель: Миссия ЕС в Красном море за два месяца отразила 11 атак

Участники миссии Евросоюза по защите судов в Красном море под названием Aspides, которая началась 19 февраля, сопроводили 68 судов и отразили 11 атак.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

"Меньше чем за два месяца после начала операции было сопровождено 68 судов и отбито 11 атак", - сказал он.

По словам Борреля, ЕС был вынужден вмешаться в ситуацию в Красном море, так как хуситы препятствовали свободе навигации. Он подчеркнул, что торговля оказалась под угрозой, цены судоперевозок выросли. "Например, цена [перевозки] контейнера из Китая в Европу удвоилась", - пояснил он, подчеркнув, что "было понятно, что необходимо вмешаться в ситуацию".

Боррель также заявил, что миссия ЕС сугубо оборонительная и не проводит никаких операций против хуситов.

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Версия на английском языке Borrell: EU Red Sea mission has repelled 11 attacks
Версия на азербайджанском языке Jozep Borrell: Aİ-nin Qırmızı dənizdəki missiyası iki ay ərzində 11 hücum dəf edib

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