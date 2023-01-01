О нас

Боррель: ЕС будет поддерживать Украину, пока она не выйдет из разрушений войны

Боррель: ЕС будет поддерживать Украину, пока она не выйдет из разрушений войны Украинцы будут получать от Европейского Союза поддержку на всех фронтах. Она продлится до тех пор, пока Украина не выйдет из разрушений войны.
Другие страны
1 января 2023 г. 14:39
Боррель: ЕС будет поддерживать Украину, пока она не выйдет из разрушений войны

Украинцы будут получать от Европейского Союза поддержку на всех фронтах. Она продлится до тех пор, пока Украина не выйдет из разрушений войны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Украина и дальше будет получать полную солидарность от Европейского Союза. ЕС будет оставаться решительным в своей поддержке украинского народа на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном", - заявил Боррель.

Он обратил внимание, что в 2023 году ЕС ужесточит беспрецедентную военную поддержку и подготовку украинских Вооруженных сил, а также предоставит дополнительные 18 млрд евро поддержки Украине на 2023 год.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Borel: "Ukraynalılar bütün cəbhələrdə Avropa İttifaqından dəstək alacaqlar"

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
30 декабря 2022 г. 00:33
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 17:19
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
В Баку на кругу 20 января будет ограничено движение транспорта
В Баку на кругу "20 января" будет ограничено движение транспорта
29 декабря 2022 г. 09:58
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
26 декабря 2022 г. 12:20
В Баку уволены директора 30 школ
В Баку уволены директора 30 школ
26 декабря 2022 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi