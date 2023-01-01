Боррель: ЕС будет поддерживать Украину, пока она не выйдет из разрушений войны

Украинцы будут получать от Европейского Союза поддержку на всех фронтах. Она продлится до тех пор, пока Украина не выйдет из разрушений войны.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Украина и дальше будет получать полную солидарность от Европейского Союза. ЕС будет оставаться решительным в своей поддержке украинского народа на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном", - заявил Боррель.
Он обратил внимание, что в 2023 году ЕС ужесточит беспрецедентную военную поддержку и подготовку украинских Вооруженных сил, а также предоставит дополнительные 18 млрд евро поддержки Украине на 2023 год.