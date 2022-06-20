О нас

Борису Джонсону провели операцию в больнице

Борису Джонсону провели операцию в больнице Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес операцию в понедельник, 20 июня.
Другие страны
20 июня 2022 г. 16:19
Борису Джонсону провели операцию в больнице

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес операцию в понедельник, 20 июня.

Как передает Report, по данным Daily Mail, ему устранили проблемы с носовыми пазухами. Врачебное вмешательство проводилось под общим наркозом в одной из лондонских больниц.

Сейчас британский премьер отдыхает на Даунинг-стрит. Из своего дома он ушел в 6 утра, а вернулся к 10:00. Операция была плановой.

Джонсон попал в больницу впервые с 2020 года, когда он заразился коронавирусом. Как утверждает его пресс-секретарь, нынешняя операция не связана с COVID-19. Пока премьера частично замещает Доминик Рааб.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Boris Johnson undergoes surgery
Версия на азербайджанском языке Boris Conson əməliyyat olunub

Другие новости из категории

Из-под стражи в Афганистане освобождены пятеро британцев
Из-под стражи в Афганистане освобождены пятеро британцев
20 июня 2022 г. 16:16
Эстония введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами
Эстония введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами
20 июня 2022 г. 15:19
Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится
Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится
20 июня 2022 г. 13:22
Тема санкций против России войдет в повестку саммита G7
Тема санкций против России войдет в повестку саммита G7
20 июня 2022 г. 12:13
Госнефтекомпания Эквадора приостановила работу из-за протестов в стране
Госнефтекомпания Эквадора приостановила работу из-за протестов в стране
20 июня 2022 г. 09:39
Китай провел испытания наземной системы противоракетной обороны
Китай провел испытания наземной системы противоракетной обороны
20 июня 2022 г. 09:06
Меланшон: Итоги парламентских выборов говорят о провале политики Макрона
Меланшон: Итоги парламентских выборов говорят о провале политики Макрона
20 июня 2022 г. 08:55
НАТО: Россия больше не партнер, а угроза безопасности
НАТО: Россия больше не партнер, а угроза безопасности
20 июня 2022 г. 08:46
Нидерланды вместе с Германией поставят гаубицы для Украины
Нидерланды вместе с Германией поставят гаубицы для Украины
20 июня 2022 г. 07:49
Число жертв наводнений в Бангладеш возросло до 27
Число жертв наводнений в Бангладеш возросло до 27
20 июня 2022 г. 07:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi