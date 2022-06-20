Борису Джонсону провели операцию в больнице

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес операцию в понедельник, 20 июня.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес операцию в понедельник, 20 июня.

Как передает Report, по данным Daily Mail, ему устранили проблемы с носовыми пазухами. Врачебное вмешательство проводилось под общим наркозом в одной из лондонских больниц.

Сейчас британский премьер отдыхает на Даунинг-стрит. Из своего дома он ушел в 6 утра, а вернулся к 10:00. Операция была плановой.

Джонсон попал в больницу впервые с 2020 года, когда он заразился коронавирусом. Как утверждает его пресс-секретарь, нынешняя операция не связана с COVID-19. Пока премьера частично замещает Доминик Рааб.