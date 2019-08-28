Борис Джонсон объявил о приостановке работы британского парламента - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании до 14 октября, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

***12:48

Правительство Соединенного Королевства готовится приостановить до 14 октября работу парламента, чтобы не дать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном перенесет тронную речь королевы Елизаветы II, которая предваряет новую сессию парламента, на 14 октября. Из-за этого у депутатов не будет времени, чтобы попытаться остановить выход Великобритании из ЕС без сделки о Brexit.