Болтон: США не будут поддерживать неэффективные миротворческие миссии ООН

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ США больше не будут поддерживать неэффективные миротворческие миссии ООН и оказывать "помощь без разбора" странам Африки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"США больше не будут без разбора предоставлять помощь по всему континенту без учета приоритетов. И мы больше не будем поддерживать непродуктивные, безуспешные и неподотчётные миротворческие миссии ООН", - заявил Болтон в Heritage Foundation в Вашингтоне, где он представил новую стратегию США в Африке.