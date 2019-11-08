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Болтон отказался давать показания по импичменту Трампу

Болтон отказался давать показания по импичменту Трампу
​Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Комитету по разведке Палаты представителей судом

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Комитету по разведке Палаты представителей судом в случае, если последний решит выдать ему повестку для дачи показаний в рамках импичмента Дональду Трампу, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Телеканал CNN напомнил, что несмотря на свою отставку, бывший советник проявил лояльность к главе Белого дома и через своего адвоката уведомил конгрессменов о том, что добровольно давать им показания не намерен.

"Он не явился, как его просили... Его адвокат сообщил нам, что в отличие от трех других преданных государственных служащих, которые работали на него в совете по нацбезопасности и выполнили законные повестки, Болтон пообещал вызвать нас в суд в случае, если мы выдадим ему повестку для дачи показаний",- рассказал один из конгрессменов американскому телеканалу.

Как передает CNN, Конгресс не заинтересован в длительных судебных разбирательствах с администрацией президента, так как планируют завершить расследование в рамках процедуры импичмента главы Белого дома до конца года.

При это, как заявили в Комитете телеканалу, отказ Д.Болтона дать показания "добавляет доказательств тому факту, что президент препятствует Конгрессу". 

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