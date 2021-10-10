Большинство жителей Парижа считают его грязным городом

Подавляющее большинство парижан - 84% - считают, что столица страны является грязным городом.

Подавляющее большинство парижан - 84% - считают, что столица страны является грязным городом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье еженедельной газетой Le Journal du Dimanche результаты опроса, проведенного Французским институтом изучения общественного мнения (IFOP).

Опрос был заказан общественной ассоциацией Union parisienne, которая борется за обеспечение большей чистоты на улицах французской столицы.

Обработка полученных данных показала, что особенно недовольны ситуацией жители кварталов Парижа, где в основном проживают люди с низким достатком. Это северный 18-й округ и северо-восточные 19-й и 20-й округа. Там 90% жителей считают, что город является грязным. Показатель для богатых западных кварталов Парижа составляет 74%.

Сравнение с данными проводившихся ранее опросов показало, что в 1991 году при мэре Жаке Шираке недовольство состоянием города выражали значительно меньше людей - 53%. Однако почти полвека назад, в 1974 году, показатель составлял 82%.

Отвечая на вопрос о возможных способах борьбы с мусором и грязью в городе, большая часть респондентов (61%) выразили мнение, что нарушителей следует штрафовать. В то же время 50% жителей требуют повышения ассигнований на поддержание чистоты. В том, что в столице следует увеличить число уличных урн, уверены 22% горожан. Было высказано и требование полностью уничтожить в городе голубей (21%). Кроме того, 17% респондентов выступают за то, чтобы собакам в городе были в обязательном порядке отведены отдельные площадки. Еще 7% считают, что использование пакетов для мусора должно быть расширено. Однако при этом опрос показал, что большинство парижан (57%) не желают платить большие городские налоги, что могло бы способствовать наведению чистоты. В опросах 1991 и 1974 годов таких людей была треть от общего числа.

Опрос был проведен через интернет 7-16 сентября, число участников составило 1 018.

Результаты исследования опубликованы на фоне подготовки мэра Парижа Анн Идальго к выдвижению от Французской социалистической партии на президентских выборах 2022 года. Однако различные опросы указывают на то, что она может надеяться не более чем на 5-6% голосов.