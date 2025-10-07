Большинство опрошенных французов выступают за отставку Макрона

Большинство французов выступают за то, чтобы президент Франции Эмманюэль Макрон досрочно сложил с себя полномочия на фоне глубокого политического кризиса в стране.

Как передает Report, об этом свидетельствуют несколько опросов общественного мнения, опубликованных французскими СМИ.

Так 73% участников опроса компании Toluna-Harris Interactive поддержали бы такой шаг главы государства, при этом 76% возлагают именно на него основную вину за политическую ситуацию, которая привела к отставке премьер-министра Себастьена Лекорню. Как отмечает радиостанция RTL, по заказу которой проводился опрос, главным виновником кризисных ситуаций в период отставки предыдущих премьер-министров Мишеля Барнье и Франсуа Байру французы также называли президента.

Похожие результаты показали и опросы Французского института общественного мнения (IFOP) для телеканала LCI, компании Elabe для телеканала BFMTV и компании Odoxa-BackBone Consulting для газеты Le Figaro - за отставку главы государства, как наилучший вариант урегулирования политического кризиса, выступили 62%, 51% и 70% участников соответственно. Во всех случаях опрашивалось по 1 тыс. жителей страны старше 18 лет.