İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Fransada keçirilən sorğularda respondentlərin çoxu Makronun istefasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2025
    • 01:51
    Fransada keçirilən sorğularda respondentlərin çoxu Makronun istefasını dəstəkləyib

    Fransızların əksəriyyəti Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun ölkədəki dərin siyasi böhran fonunda səlahiyyətlərini vaxtından əvvəl təhvil verməsinin tərəfdarıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bu, Fransa kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilmiş bir neçə ictimai rəy sorğusunda öz əksini tapıb.

    Belə ki, "Toluna-Harris Interactive" şirkətinin sorğusunda iştirak edənlərin 73%-i dövlət başçısının belə bir addımını dəstəklədiklərini bildiriblər. Respondentlərin 76%-i baş nazir Sebastyen Lekornunun istefası ilə nəticələnmiş siyasi vəziyyətə görə əsas günahkar kimi məhz Makronu görürlər. Fransa vətəndaşları Lekornudan öncəki hökumət başçılarının istefası dövründəki böhran vəziyyətlərinin də əsas günahkarı kimi prezidenti göstəriblər.

    "LCI" televiziya kanalı üçün Fransa İctimai Rəy İnstitutu (IFOP), "BFMTV" televiziya kanalı üçün "Elabe" şirkəti və "Le Figaro" qəzeti üçün "Odoxa-BackBone Consulting" şirkətinin apardığı sorğular da oxşar nəticələr göstəri: siyasi böhranın həlli üçün ən yaxşı variant kimi dövlət başçısının istefasının tərəfdarı kimi iştirakçıların müvafiq olaraq 62%, 51% və 70%-i çıxış edib.

    Fransa Emmanuel Makron istefa sorğu
    Большинство опрошенных французов выступают за отставку Макрона

    Son xəbərlər

    02:39

    Hələb vilayətinin rəhbəri: Hökumət səbir nümayiş etdirməyə çalışır

    Digər ölkələr
    02:20

    Pakistanlı nazir: Azərbaycan Ermənistanı bataqlıqdan çıxarıb

    Xarici siyasət
    02:17

    Tramp İranın Qəzzada nizamlanma prosesində iştirak etmək istədiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    01:59

    Suriyada terrorçuların hücumu nəticəsində bir hərbçi həlak olub, dörd nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    01:51

    Fransada keçirilən sorğularda respondentlərin çoxu Makronun istefasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    01:16

    Tramp: Qəzza üzrə danışıqlar çox yaxşı keçir

    Digər ölkələr
    01:00

    TDT-nin Qəbələdəki Zirvə Görüşündə "TDT plus" formatının təsis edilməsi planlaşdırılır

    Region
    00:35
    Foto

    Azərbaycanla Qazaxıstan arasında strateji tərəfdaşlıq məsələləri müzakirə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    00:15
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ermənilər Fərqanədə 35 min özbək türkünü qətlə yetiriblər"

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti