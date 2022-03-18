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Болгарская полиция освободила из-под стражи экс-премьера Бойко Борисова

Болгарская полиция освободила из-под стражи экс-премьера Бойко Борисова Болгарская полиция освободила после почти 24-часового задержания лидера оппозиционной партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова, бывшего министра финансов Владислава Горанова и бывшего руково
Другие страны
18 марта 2022 г. 23:54
Болгарская полиция освободила из-под стражи экс-премьера Бойко Борисова

Болгарская полиция освободила после почти 24-часового задержания лидера оппозиционной партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова, бывшего министра финансов Владислава Горанова и бывшего руководителя правительственной пресс-службы Севдалину Арнаудову без предъявления обвинения.

Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, прокуратура так и не получила необходимых доказательств по делу о вымогательстве и не смогла оценить, было ли совершено преступление.

Ранее, пресс-служба МВД заявила о задержании Борисова и ряда других политиков в четверг, уточнив, что масштабная полицейская операция проводится в связи с расследованием 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами Европейской прокуратурой в Болгарии. В пятницу прокуратура Софии получила уведомление о возбуждении уголовного дела по фактам вымогательства в период с 2014 по 2019 год и задержании подозреваемых на 24 часа.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın keçmiş baş naziri 24 saatlıq həbsdən sonra azad edilib

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