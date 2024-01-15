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Болгария создает инфраструктуру для размещения 5 тыс. военных НАТО

Болгария создает инфраструктуру для размещения 5 тыс. военных НАТО Болгария готовит инфраструктуру для размещения многонациональной боевой группы численностью до 5 тыс. человек.
Другие страны
15 января 2024 г. 13:24
Болгария создает инфраструктуру для размещения 5 тыс. военных НАТО

Болгария готовит инфраструктуру для размещения многонациональной боевой группы численностью до 5 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил министр обороны страны Тодор Тагарев.

"Есть планы по увеличению всех боевых групп в странах восточного фланга НАТО до бригадных - то есть, примерно до 5 тыс. военных. На данный момент у нас нет четкого графика, но мы должны быть готовы обеспечить условия", - отметил он.

По словам министра, в ходе его визита в США обсуждался вопрос о том, как американские партнеры могут помочь воспользоваться международными фондами для совместного финансирования строительства инфраструктуры. Необходимая инфраструктура должна включать автомобильные и железнодорожные дороги, способные обеспечить быстрое развертывание союзных войск.

Согласно договоренности, Болгария станет региональным центром по ремонту и обслуживанию боевых машин Stryker. Уже определено, что один из полевых заводов будет находиться в городе Велико-Тырново.

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