В Болгарии подтвердили план перехода на евро в начале 2025 года

Власти Болгарии подтверждают дату возможного вступления в еврозону - 1 января 2025 года.

Власти Болгарии подтверждают дату возможного вступления в еврозону - 1 января 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в заявлении по итогам встречи с греческим коллегой Ставросом Папаставру сообщил министр финансов Болгарии Асен Василев.

"Греция поддерживает полноценное членство Болгарии в Шенгене, что означает полное открытие сухопутных границ и облегчение движения транспорта, а также наше членство в еврозоне, которое ожидается с 1 января следующего года", - сказал Василев.

В ноябре 2023 года болгарское правительство приняло изменения по работе Координационного совета по подготовке Болгарии к членству в еврозоне, ему было поручено продолжать практическую подготовку к переходу на евро с начала 2025 года.