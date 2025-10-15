Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Более половины стран НАТО готовы присоединиться к программе PURL

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 20:44
    Более половины стран НАТО готовы присоединиться к программе PURL

    Более половины государств-членов НАТО выразили готовность подключиться к программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает закупки у США вооружений для Украины.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы на уровне министров обороны в формате "Рамштайн".

    "Есть виды вооружений, которые могут предоставить только США, и им нет альтернативы. Это так называемая инициатива PURL. Когда мы начали заседание, 6 стран НАТО участвовали в этой инициативе, однако после встречи уже более половины государств альянса готовы присоединиться к ней", - заявил Рютте.

    Он отметил, что в целом о намерении поставить новые вооружения в Украину, закупленные у США или на двусторонней основе, сообщили 19 государств НАТО.

    Марк Рютте НАТО Украина поставки оружия

    Последние новости

    20:44

    Более половины стран НАТО готовы присоединиться к программе PURL

    Другие страны
    20:38

    Проекты Азербайджана и Казахстана с участием нефтекомпаний РФ освобождены от санкций Британии

    Энергетика
    20:33

    Хегсет: Если война в Украине не завершится, РФ столкнется с серьезными последствиями

    Другие страны
    20:25

    Обвиняемым в финансовых и экономических преступлениях граждан будет запрещено покидать Грузию

    В регионе
    20:19

    Пашинян обсудил с королевой Матильдой мирные усилия между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    20:14

    Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на Кубке мира в Ташкенте

    Индивидуальные
    20:04

    В Грузии пройдут первые заседания муниципальных советов

    В регионе
    20:00

    Лавров повторил, что поставки Tomahawk Киеву нанесут колоссальный ущерб отношениям РФ и США

    В регионе
    19:57

    Сахиба Гафарова встретилась с участниками 67-й ежегодного заседания Международной ассоциации судей

    Внутренняя политика
    Лента новостей