Более половины стран НАТО готовы присоединиться к программе PURL

Более половины государств-членов НАТО выразили готовность подключиться к программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает закупки у США вооружений для Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы на уровне министров обороны в формате "Рамштайн".

"Есть виды вооружений, которые могут предоставить только США, и им нет альтернативы. Это так называемая инициатива PURL. Когда мы начали заседание, 6 стран НАТО участвовали в этой инициативе, однако после встречи уже более половины государств альянса готовы присоединиться к ней", - заявил Рютте.

Он отметил, что в целом о намерении поставить новые вооружения в Украину, закупленные у США или на двусторонней основе, сообщили 19 государств НАТО.