İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    NATO ölkələrinin yarıdan çoxu PURL proqramına qoşulmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2025
    • 21:25
    NATO ölkələrinin yarıdan çoxu PURL proqramına qoşulmağa hazırdır

    NATO-ya üzv ölkələrin yarıdan çoxu ABŞ-dən Ukrayna üçün silah alınmasını nəzərdə tutan Prioritetləşdirilmiş Ukrayna Tələblər Siyahısı (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL) proqramına qoşulmağa hazır olduqlarını bildiriblər.

    "Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun Baş katibi Mark Rutte müdafiə nazirlərinin "Ramştayn" təmas qrupunun iclasının yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib.

    "Yalnız ABŞ-nin verə biləcəyi silah növləri var və onların alternativi yoxdur. Bu, PURL təşəbbüsü deyilən təşəbbüsdür. Biz iclasa başlayanda altı NATO ölkəsi bu təşəbbüsdə iştirak edirdi, lakin görüşdən sonra alyans ölkələrinin yarıdan çoxu ona qoşulmağa hazırdır", - Rutte söyləyib.

    O qeyd edib ki, ümumilikdə 19 NATO ölkəsi ABŞ-dən və ya ikitərəfli qaydada alınan yeni silahları Ukraynaya tədarük etmək niyyətini vurğulayıb.

    NATO Ukrayna Mark Rütte
    Более половины стран НАТО готовы присоединиться к программе PURL

    Son xəbərlər

    21:45

    Azərbaycanda ilk dəfə "Qarabağ Kuboku" - Milli Mətbəx İrsi Çempionatı təşkil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    21:25

    NATO ölkələrinin yarıdan çoxu PURL proqramına qoşulmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    21:11

    Ermənistanın Araqatsotn yeparxiyasının 13 ruhanisi saxlanılıb - YENİLƏNİB-3

    Region
    21:00

    Gürcüstanda nümayişlər zamanı qaydaların pozulmasına görə cəzalar sərtləşdirilir

    Region
    20:56

    Azərbaycanın üzgüçülük millisinin baş məşqçisi yeni vəzifəyə təyin edilib

    Fərdi
    20:49

    Rusiya neft şirkətlərinin iştirak etdiyi Azərbaycan və Qazaxıstan layihələri Britaniyanın sanksiyalarından azad edilib

    Energetika
    20:44

    Heqset: Ukraynada müharibə bitməsə, Rusiya ciddi nəticələrlə üzləşəcək

    Digər ölkələr
    20:38

    Paşinyan Kraliça Matilda ilə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh səylərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:18

    Lavrov: Kiyevə "Tomahawk" raketlərinin tədarükü Rusiya-ABŞ münasibətlərinə böyük ziyan vuracaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti