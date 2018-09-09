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    Более 80 человек погибли в Йемене после срыва консультаций в Женеве

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 84 человека погибли в боях проправительственных сил Йемена с мятежниками-хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). 

    Как передает Report, об этом сообщает агенство AFP со ссылкой на медицинские источники. 

    Отметим, что столкновения прошли после срыва женевских консультаций.

    По данным источника, в числе погибших — 11 военнослужащих проправительственных сил и 73 мятежника.

    Консультации должны были пройти 6 сентября, однако сторонники движения "Ансар Аллах" не приехали на них в виду того, что они не получили гарантий спокойного выезда из страны и возвращения обратно.

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