Более 80 человек погибли в Йемене после срыва консультаций в Женеве

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 84 человека погибли в боях проправительственных сил Йемена с мятежниками-хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах").

Как передает Report, об этом сообщает агенство AFP со ссылкой на медицинские источники.

Отметим, что столкновения прошли после срыва женевских консультаций.

По данным источника, в числе погибших — 11 военнослужащих проправительственных сил и 73 мятежника.

Консультации должны были пройти 6 сентября, однако сторонники движения "Ансар Аллах" не приехали на них в виду того, что они не получили гарантий спокойного выезда из страны и возвращения обратно.