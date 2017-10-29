Более 70 террористов ИГИЛ уничтожены в ходе боев на западе Ирака

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В ходе боев за контроль над провинцией Анбар на западе Ирака военным удалось ликвидировать не менее 75 боевиков группировки «Исламское государство».

Как сообщает Report, с таким заявлением выступило командование иракской армии. Отмечается, что бои шли со среды прошлой недели, 26 октября, всего уничтожены были три командных пункта и обезврежены сотни бомб.

«За период с 26 по 28 октября 2017 года были убиты 75 террористов, обезврежены девять начиненных взрывчаткой автомобилей, уничтожены десять транспортных средств, обезврежены 378 бомб, ликвидированы три командных пункта, четыре мастерских по производству взрывчатых веществ, семь складов оружия и центр связи», - говорится в заявлении командования.