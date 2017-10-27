Более 600 тысяч беженцев-рохинджа прибыли из Мьянмы в Бангладеш

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Свыше 605 тыс. беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы с 25 августа, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным Международного агентства по миграции на 26 октября, за два месяца в Бангладеш прибыли 605 089 рохинджа, при этом до начала кризиса в Бангладеш уже проживало свыше 300 тыс. рохинджа.

Таким образом, в настоящее время общее количество беженцев этой народности в Кокс-Базаре в Бангладеш превышает 889 тыс. человек.

В МОМ подчеркивают, что это самый быстроразвивающийся кризис с беженцами в мире.