Более 60% опрошенных немцев недовольны работой Мерца

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 19:17
    Доля немцев, недовольных работой канцлера Германии Фридриха Мерца, достигла 65%.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

    Издание напомнило, что еще в начале июня 45% респондентов в ходе аналогичного опроса заявили, что недовольны работой главы правительства. Почти за четыре месяца их доля возросла на 20 процентных пунктов.

    Только 23% положительно оценивают деятельность Мерца. В начале июня таковых было 36%. Еще 12% затруднились с ответом. В опросе, который проводился 25-26 сентября, приняли участие 1 003 человека.

    При этом блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) продолжает уступать первое место в рейтинге партий ФРГ "Альтернативе для Германии" (АдГ). Консерваторов готовы поддержать только 25% респондентов, в то время как АдГ - 26%.

    В опросе приняли участие 1 200 граждан ФРГ, исследование проводилось в период с 22 по 26 сентября.

