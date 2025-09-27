İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Almanların 65 faizindən çoxu kansler Fridrix Mertsin işindən narazıdırlar

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2025
    • 21:06
    Almanların 65 faizindən çoxu kansler Fridrix Mertsin işindən narazıdırlar

    Almanların 65 %-dən çoxu ölkə kansleri Fridrix Mertsin işindən narazıdırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Bild" qəzetinin sifarişi ilə INSA sosioloji institutunun keçirdiyi sorğunun nəticələri sübut edir.

    Qeyd olunub ki, hələ iyunun əvvəlində analoji sorğuda iştirak edən respondentlərin 45 %-i hökumət başçısının fəaliyyətindən narazı olduğunu bildirib. Demək olar ki, dörd ay ərzində bu pay 20 faiz artıb.

    Yalnız 23 % Mertsin fəaliyyəti haqqında müsbət fikirdədir. Halbuki iyunun əvvəlində bu göstərici 36 %-dən çox idi. Sorğuda 12 % faiz isə qərarsız qalıb.

    Sentyabrın 25-26-da keçirilən sorğuda ümumilikdə, 1 003 nəfər iştirak edib.

    Bu arada, Xristian Demokratik İttifaqı/Xristian Sosial İttifaqı Almaniyanın partiya sıralamasında birinciliyini "Almaniya üçün Alternativ" partiyasına verməkdə davam edir. Respondentlərin yalnız 25 %-i mühafizəkarları, 26 %-i isə Almaniya üçün Alternativ partiyasını dəstəkləməyə hazırdır.

    Almaniya kansleri Fridrix Merts sorğu
    Более 60% опрошенных немцев недовольны работой Мерца

    Son xəbərlər

    21:15

    Lavrov: Avroatlantik təhlükəsizlik modeli perspektivsizdir

    Region
    21:06

    Almanların 65 faizindən çoxu kansler Fridrix Mertsin işindən narazıdırlar

    Digər ölkələr
    21:01

    Rusiya XİN rəhbəri Qərbi hədələyib

    Region
    21:01

    Hindistandakı mitinqdə 30-a yaxın adam ölüb

    Digər ölkələr
    20:58

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Karvan-Yevlax"la heç-heçə edib

    Futbol
    20:50

    La Liqa: "Atletiko" "Real"ı darmadağın edib

    Futbol
    20:47

    KİV: İsrail Ordusu artıq Qəzza şəhərinin yarıdan çoxuna nəzarət edir

    Digər ölkələr
    20:28

    Ermənistanın baş naziri: Azərbaycanla sərhədlərin açılması qarşılıqlı fayda gətirir

    Region
    20:21

    Paşinyan: Mənimlə Türkiyə lideri arasında etimad səviyyəsi artır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti