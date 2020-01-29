Более 60 человек погибли из-за ливней в Бразилии

Число жертв ливней, усилившихся на прошлой неделе на юго-востоке Бразилии, достигло 63.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из обновленных данных спасательных служб южноамериканской республики.

Больше всего погибших, 52 человека, зарегистрированы в штате Минас-Жерайс, где чрезвычайное положение объявлено в более чем ста муниципалитетах. Почти 29 тыс. жителей были эвакуированы из своих домов из-за угрозы паводков и оползней, более 4 тыс. остаются без крова.

В соседнем Эспириту-Санту, где дожди начались в конце позапрошлой недели, погибли 9 человек. Покинуть свои дома были вынуждены 13 тыс. жителей, из них 1,5 тыс. нуждаются в новом жилье. По оценкам губернатора штата Ренату Казагранди, на восстановление после паводка потребуется порядка 500 млн реалов (около $125 млн).

Еще два человека погибли в результате удара стихии на севере штата Рио-де-Жанейро. Здесь также проводится массовая эвакуация жителей из пострадавших районов, коснувшаяся 13 тыс. человек.