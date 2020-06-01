Более 50 сотрудников секретной службы США ранены в ходе протестов в Вашингтоне

Более 50 сотрудников секретной службы США в Вашингтоне получили ранения в результате столкновений с демонстрантами, протестующими из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в городе Миннеаполис (штат Миннесота).

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом телеканалу Fox News сообщил высокопоставленный источник в структурах безопасности американской столицы.

Он также отметил, что демонстранты бросают в силовиков бутылки с зажигательной смесью. Помимо секретной службы США, для помощи полиции и сотрудникам министерства национальной безопасности в усмирении протестов на улицах Вашингтона были задействованы федеральные маршалы, сотрудники управления по борьбе с наркотиками и Национальная гвардия.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.