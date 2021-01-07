Более 50 человек задержали во время беспорядков в Вашингтоне

Правоохранители в среду вечером задержали более 50 человек после введенного в американской столице из-за беспорядков комендантского часа.

Правоохранители в среду вечером задержали более 50 человек после введенного в американской столице из-за беспорядков комендантского часа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти.

"По состоянию на 21:30 (06:30 - бакинское время) мы произвели 52 задержания", - сказал он, добавив, что 26 из них произошли у здания Капитолия. По его словам, большей части задержанных вменяют именно нарушение самого режима комендантского часа. Еще несколько человек были также арестованы за нарушение правил ношения оружия или незаконное владение оружием.

Власти столичного округа Колумбия прибегли к введению комендантского часа на фоне развернувшихся в городе беспорядков.