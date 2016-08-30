Более 470 тыс. жителей Японии рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Более 470 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться из-за сильного тайфуна "Лайонрок", получившего в Японии порядковый номер 10, семь человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

Рекомендации эвакуироваться получили жители префектур Аомори, Иватэ, Мияги. В настоящее время около 4 тысяч человек находятся в эвакуационных пунктах.

Метеорологи оценивают тайфун как очень сильный. Давление в центре тайфуна составляет 965 гектопаскалей, сила ветра равна 35 метрам в секунду, при порывах до 50 метров в секунду.

Тайфун двигается на северо-запад со скоростью 40 километров в час. Он несет с собой шквалистый ветер и ливневые дожди. Синоптики предупреждают об опасности схода оползней и разлива рек. Как ожидается, в ближайшие сутки на севере острова Хонсю выпадет до 250 миллиметров осадков, на Хоккайдо - до 200 мм.