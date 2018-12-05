Более 400 нелегальных мигрантов сумели попасть в США из Мексики

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Свыше 400 мигрантов без соответствующих документов сумели попасть из Мексики в США в районе Эль-Пасо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Notimex со ссылкой на пограничный патруль США.

По данным агентства, все они сдались американским властям с целью попросить об убежище. Среди них есть женщины и дети, а процесс сдачи патрулю занял весь понедельник.

Как сообщил представитель пограничного патруля в Эль-Пасо Фидель Бака, пока не ясно, входили ли эти люди в караваны мигрантов из Центральной Америки, которые с октября двигаются в сторону границы по территории Мексики.

Как сообщил директор Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен, сейчас только в новом лагере мигрантов в районе мексиканской Тихуаны находятся порядка 2,5 тысячи человек. При этом Гильен уточнил, что некоторые мигранты решили самостоятельно вернуться на родину. Другие же, отказавшись от переезда в новый лагерь, исчезли из поля зрения властей.

А тем временем около 800 мигрантов из центральноамериканских караванов были задержаны при попытке нелегально пересечь границу с США. Об этом сообщил во вторник директор Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен.

Ранее Мексика начала депортировать мигрантов, пытавшихся прорваться в США.