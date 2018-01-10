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    Более 40 человек погибли в Индии от аномальных холодов

    В штате Уттар-Прадеш зафиксированы рекордные холода

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Более 40 человек погибли за минувшие сутки от аномальных холодов в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    За последнюю неделю в этом штате были зафиксированы рекордные холода, минимальные температуры в отдельных регионах колебались в пределах 2,9 —7,5 градусов. При этом центральное отопление в стране отсутствует. 

    В общей сложности от холода с 5 января здесь погибли 143 человека, среди которых есть дети.

    В связи с холодами занятия во всех начальных и средних школах  отменены.

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