Более 40 человек погибли в Индии от аномальных холодов

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Более 40 человек погибли за минувшие сутки от аномальных холодов в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

За последнюю неделю в этом штате были зафиксированы рекордные холода, минимальные температуры в отдельных регионах колебались в пределах 2,9 —7,5 градусов. При этом центральное отопление в стране отсутствует.

В общей сложности от холода с 5 января здесь погибли 143 человека, среди которых есть дети.

В связи с холодами занятия во всех начальных и средних школах отменены.