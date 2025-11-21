Более 40 человек погибли в центральном Вьетнаме из-за наводнений

Более 40 человек погибли и десятки пропали без вести в центральных провинциях Вьетнама в результате наводнений, разливов рек и оползней после длительных ливней.

Как передает Report, об этом сообщил государственный новостной портал VietnamNews.

"Наводнения и оползни в центральных и южных регионах Вьетнама привели к гибели как минимум 40 человек и десяти пропавших без вести", - говорится в публикации.

Наибольшее число погибших насчитали в провинции Даклак - их число составило 16 человек. Помимо этого, сообщается о погибших в трех других провинциях Кханьхоа, Ламдонг, Гиалай, а также в городах Хюэ и Дананг.

Отмечается, что спасательным службам удалось эвакуировать более 61 тыс. человек. В результате наводнения были повреждены 146 дома и более 52 тыс. - затоплены. Наводнение повредило более 13 тыс. г риса и сельскохозяйственных культур. Всего в этих регионах было убито более 30 тыс. видов скота и птицы.