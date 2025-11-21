İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Vyetnamın mərkəzində baş verən daşqınlar nəticəsində 40-dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    • 21 noyabr, 2025
    • 02:19
    Vyetnamın mərkəzində baş verən daşqınlar nəticəsində 40-dan çox insan ölüb

    Vyetnamın mərkəzi vilayətlərində uzunmüddətli leysanlardan sonra baş verən daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 40-dan çox insan həlak olub, onlarla insan isə itkin düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "VietnamNews" dövlət xəbər portalı məlumat yayıb.

    "Nəticədə Vyetnamın mərkəzi və cənub bölgələrində baş verən daşqınlar və torpaq sürüşmələri azı 40 nəfərin ölümünə və 10 nəfərin itkin düşməsinə səbəb olub", – deyə nəşr bildirib.

    Ən çox itki Daklak vilayətində qeydə alınıb – burada 16 nəfər həlak olub. Bundan əlavə, Kxanhhoa, Lamdonq, Gialay vilayətlərində, eləcə də Hue və Dananq şəhərlərində də ölənlər barədə məlumat verilir.

    Qeyd olunub ki, xilasedici xidmətlər 61 mindən çox insanı təxliyə edə bilib. Daşqın nəticəsində 146 ev zədələnib, 52 mindən çox ev isə su altında qalıb. 13 min hektardan çox düyü və kənd təsərrüfatı sahəsi zərər görüb. Ümumilikdə bu bölgələrdə 30 mindən başdan çox heyvan və quş tələf olub.

    Vyetnam daşqın təxliyə
    Более 40 человек погибли в центральном Вьетнаме из-за наводнений

    Son xəbərlər

    02:19

    Vyetnamın mərkəzində baş verən daşqınlar nəticəsində 40-dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    01:48

    Rusiyanın Ternopola endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 28-ə çatıb

    Digər ölkələr
    01:16

    Klub prezidenti Messinin "Barselona"ya futbolçu kimi qayıdışını qeyri-real adlandırıb

    Futbol
    00:49
    Video

    "Zəngəzur dəhlizi ətrafındakı ərazilər Azərbaycana qaytarılır" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    00:25

    Məhəmməd Mustafa: Qəzza və İordan çayının Qərb sahili vahid bir bütöv və Fələstin dövlətinin yaradılması üçün əsasdır

    Digər ölkələr
    00:11

    Ağ Ev: ABŞ Ukrayna ilə bağlı sülh planı üzərində ciddi şəkildə işləməyə davam edir

    Digər ölkələr
    00:08

    Nazir: "Azad olunmuş torpaqlarda aqroparklar Azərbaycan və region üçün yeni aqrar modeli formalaşdıracaq"

    ASK
    23:56

    BMT Ukrayna ilə bağlı istənilən sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    23:40

    "Axios": ABŞ Ukraynanı əmin edib ki, onun mövqeləri nəzərə alınaraq plana əlavə olunacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti